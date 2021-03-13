تداولت بعض المواقع الإخبارية صورة لبوستر المسلسل الجديد للفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” الذي يحمل إسم ” ” اللي مالوش كبير ” وتضمن البوستر صورة لها فقط بدون زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” الذي يشاركها بطولة المسلسل .

وجاء في التعليق على الصورة الذي أشار إلى أن ياسمين عبد العزيز حذفت العوضي لتتصدر البوستر : ” ياسمين عبد العزيز تحذف أحمد العوضي من على صورة الأفيش ” .

وعلق أحمد العوضي على هذا الخبر بإعادة نشره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتب ساخرا : ” كده يا ياسمين وأنا معرفش معقولة .. اللي مالوش كبير ” .

لترد عليه ياسمين عبد العزيز في تعليق لها : ” ماليش كبير بقى ” .

يذكر أن مسلسل ” اللي مالوش كبير ” يشارك في بطولته كلا من : ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ومحمود حافظ وخالد الصاوي ودنيا عبد العزيز وأحمد عبد الله محمود وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد وبدرية طلبة وعايدة رياض .. ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري .