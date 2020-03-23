تعليق راغب علامة على حرق جثث ضحايا كورونا : ” الموضوع أكبر من فيروس “

نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” تغريدة له علق من خلالها على حرق جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا .
وأعرب راغب علامة في تغريدته عن قلقه وإثارة الشكوك لديه حول هذا الأمر فكتب قائلا : ” ما يحصل في العالم مخيف ومرعب .. في إيطاليا انتقلوا الى مرحلة حرق المصابين الموتى .. هل هو فيروس ؟ ” .
وتابع : ” أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس .. هل هي إشعاعات لتجارب شريرة من صنع الحكام الأشرار في العالم ؟ .. الحرق يعني أن الموضوع هو في هذا الإتجاه .. اللهم أنت قادر عليهم ” .
ما يحصل في العالم مخيف ومُرعب. في إيطاليا انتقلوا الى مرحلة حرق المصابين الموتى !!هل هو ڤيروس ؟؟ أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس. هل هي إشعاعات لتجارب شرّيرة من صنع الحكّام الأشرار في العالم؟؟ الحرق يعني أن الموضوع هو في هذا الإتجاه!! اللهم أنت قادر عليهم🙏
— Ragheb Alama (@raghebalama) March 22, 2020