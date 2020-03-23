تعليق راغب علامة على حرق جثث ضحايا كورونا : ” الموضوع أكبر من فيروس “

نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” تغريدة له علق من خلالها على حرق جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا .

وأعرب راغب علامة في تغريدته عن قلقه وإثارة الشكوك لديه حول هذا الأمر فكتب قائلا : ” ما يحصل في العالم مخيف ومرعب .. في إيطاليا انتقلوا الى مرحلة حرق المصابين الموتى .. هل هو فيروس ؟ ” .

وتابع : ” أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس .. هل هي إشعاعات لتجارب شريرة من صنع الحكام الأشرار في العالم ؟ .. الحرق يعني أن الموضوع هو في هذا الإتجاه .. اللهم أنت قادر عليهم ” .