حرصت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” على تهنئة الفنانة ” حورية فرغلي ” على نجاح العمليات التي أجرتها مؤخرا لتجميل أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية .

وذلك بعد أن نشرت حورية فرغلي صورا لها خلال الساعات القليلة الماضية عقب نجاح عمليتها الرابعة في أول ظهور لها وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه ” .

وأعادت رانيا محمود ياسين إعادة نشر إحدى هذه الصور عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليها قائلة : ” مبروك يا ريريت اللهم لك الحمد .. صور حورية بعد العمليات الأخيرة اللهم لك الحمد ” .