بعد تعرض النجمة العالمية ” ريهانا ” لموجة من الهجوم والانتقادات على خلفية استخدامها لحديثا نبويا إسلاميا في أغنية ” Doom ” التي استعانت بها في الإعلان الترويجي لخط الملابس الذي تنتجه .

الأمر الذي دفع ريهانا إلى تقديم الاعتذار عن ذلك مؤكدة تحملها مسئولية ما حدث فقالت : ” أنا أتحمل المسئولية الكاملة لإهمالي وتقصيري في البحث والتدقيق أكثر بمعاني الكلمات التي استخدمتها في أغنيتي ” .

وتابعت : ” كما أود أن أشكر كل الذين أخذوا من وقتهم ليشرحوا لي ما فعلت .. أعدكم أنه ستتم إزالة الأغنية بشكل كامل من مختلف مواقع ومنصات الاستماع بأسرع وقت ممكن ” .

كما أكدت ريهانا على إنها لم تكن تعرف دلالة هذا الكلام وتتمنى أن لا يكون الناس قد ظنوا أنها تعمدت ذلك وهي حزينة للغاية لانها أحزنت المسلمين .