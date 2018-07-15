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تعليق ساخر جدًا من عادل امام على أزمة فيفي عبده وعلاقتها بهزيمة المنتخب المصري… شاهد ماذا قال!

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دافع الفنان عادل إمام عن الفنانة فيفي عبده وجميع الفنانين الذين سافروا لتشجيع المنتخب المصري في مونديال كأس العالم معتبرا انهم قدموا عمل اجتماعى ويجب أن نشكرهم وليس الهجوم عليهم.

ووجه الزعيم عادل إمام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء المذاع عبر فضائية ” دريم “، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي حديثه للفنانة فيفى عبده،: ” انتى معملتيش حاجة غلط خالص يا فيفي”، وعن سؤال الإبراشى عن عدم تركيز اللاعبين فى أرض الملعب بسبب تواجد فيفى فى المدرجات، :” أنا لو بلعب كورة وفيفى بتتفرج عليا هسيب الكرة وأركز معاها”.

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