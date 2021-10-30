خرجت الفنانة ” سمية الخشاب ” برسالة طريفة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر علقت من خلالها على إنفصال عارضة الأزياء الأمريكية ” جيجي حديد ” عن والد إبنتها المغني البريطاني ” زين مالك ” .

وذلك بسبب ما كشفت عنه تقارير صحفية بأن ” يولاندا ” والدة جيجي حديد بأنها تعرضت للاعتداء بالضرب من جانب زين مالك وهو ما نفاه الأخير في بيان له والذي أشار من خلاله إلى حرصه على الحفاظ على الخصوصية وخلق مساحة آمنة لإبنته لا يطلع عليها الجميع على حد وصفه .

وعلقت سمية الخشاب على ذلك في تغريدتها قائلة : ” قلبي معاك يا زين إنت وجيجي وبنتكم المسكينة .. أنا عارفة إنه يولاندا الحرباية هي اللي بوظت الأمور .. وده بيفسر إنه دايمًا تدخل الآخرين في العلاقات هو اللي بيخربها وساعات الأهل بيبقوا سبب أساسي في تدمير الأسرة ” .