نشرت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” للبرومو الخاص بأولى حلقات برنامج ” مع الفارس ” التي حلت ضيفة به مع مقدمه ” نزار الفارس ” على قناة ” الرشيد ” العراقية والمقرر إذاعتها ليلة رأس السنة .

ويظهر في البرومو نزار الفارس وهو يسأل رانيا يوسف عن إطلالتها الأخيرة بفستان أبيض في مهرجان القاهرة السينمائي دولي وظهور مؤخرتها بشكل بارز وإنها تتعمد ارتداء فساتين مثيرة تبرز جسدها .

لترد رانيا يوسف في تعليق صادم على ذلك قائلة : ” هي مؤخرتي أنا بس مؤخرة كل الفنانات بس يمكن أنا مؤخرتي مميزة ” .

وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والانتقادات من جانب المتابعين ضد رانيا يوسف بسبب ردها وحديثها .