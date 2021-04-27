أصدرت أسرة مسلسل ” موسى ” بيانا رسميا لها في تعليقها على أزمة المشهد الذي ظهر فيه أحد الممثلين وهو يجسد شخصية الفنان ” إسماعيل ياسين ” ضمن أحداث الحلقة الثانية عشر وهو يتحدث مع بطل العمل الفنان ” محمد رمضان ” .

والذي أثار الجدل واستياء العديد من محبي الفنان إسماعيل ياسين بالإضافة إلى أسرته التي اعتبرت هذا المشهد إساءة له كرمز من رموز الفن المصري للصورة التي ظهر عليها به وطريقة تجسيد الشخصية .

فجاء في البيان الصادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية : ” أصدرت أسرة مسلسل موسي بيانا تنفي فيه أن هناك أي تعمد من أسرة العمل للإساءة من رموز الفن المصري وخاصة الفنان الراحل إسماعيل يس وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود أفعال من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا بأن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل ” .

وتابع : ” تؤكد أسرة المسلسل أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل .. وقد تضامن كل العاملين في المسلسل مع البيان مؤكدين أنهم جميعا يحترمون كل القامات الفنية المصرية التي قدمت أو مازالت تقدم فنا وإبداعا يحترمه الجميع ” .