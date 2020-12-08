علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان بطريقة غير متوقعة على خطوبة الممثل السعودي مهند الحمدي حيث دافعت عنه بعد تعرضه لبعض الانتقادات بشأن خطيبته حول صورها مع خطيبها السابق.

فقد نشرت مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، تعليق لاحدهم وجه من خلاله سؤالا الى مهند الحمدي ان كان سيطلب من خطيبته حذف صورها مع خطيبها السابق بعد ان يتزوجا.

وقالت مي مي العيدان: “يعني هذا التعليق قمه بقلة الادب انت شكو بصور خطيبها السابق ومهند نفسه باللقاء قال انها كانت مخطوبه لما تعرف عليها و مافي بنت ما انخطبت والله ماكتب . . بالعكس اهو اعلن خطوبته باركوله و لا ما اتعرفون تفرحون لأحد انا ما اتفق معاه في أشياء كثيره بس مو معناته انسان يقبل بالغلط خلوه يفرح من حقه”.

وعلى عكس تعليقاتها السابقة، فقد اتفق عدد كبير من المتابعين مع مي العيدان حيث كتب احدهم: “هالمره انتي صح” وقال اخر “كلام جواهر” غير ان البعض الاخر استغرب كلامها حيث قال ثالث “تسولفين عن الناس الي تحشر خشمها بناس وانتي اولهم “.

وكان مهند الحمدي قد أعلن خطوبته بشكل رسمي على حبيبته التي ارتبط بها مؤخرا، حيث نشر صورة برفقتها وهو يقبل يدها عبر حسابه على إنستغرام دون الكشف عن ملامحها، واكتفى بكتابة: “الحمد لله”.

وتأكدت كل التكهنات التي تفاعل معها الجمهور حول هوية حبيبة مهند الحمدي، وتم حسم الأمر والتأكيد على أنها مدونة الموضة الفاشينيستا فرح مراد، التي أعادت نشر الصورة نفسها عبر حسابها بإنستغرام، وكتبت أيضا “الحمد لله”، فرد عليها مهند بتعليق يحتوي على صورة قلب وبجانبه خاتم.