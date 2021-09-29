علّقت الفنانة “حلا شيحة“على التعليقات التى وصلتها من زملائها والجمهور بعد ارتدائها الحجـاب مرة أخرى ، ونشرها صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام بالحجاب ليلة أمس .

وقالت «حلا» في تعليقها : صحيت من النوم علي كل الكلام الجميل و الدعوات اللي من القلب و يارب يجمعنا دايماً علي حبه و الدعوات الجميلة ليها دائما الأثر في قلوب الناس لبعضها البعض و النفوس الطيبة و الفطرة الطيبة و حسن الظن في زمن بقي صعب بس اللي بيحليه بجد الحب”.

وحرصت الفنانة هنا شيحة شقيقة حلا شيحة على تهنئتها ، عبر موقع إنستجرام بارتدائها الحجاب حيث قالت لها : “حبيبتى يا أجمل قلب ” .

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وجاءت هذة الصورة لـ حلا شيحة بعد ساعات قليلة من تصريحات والدها الفنان التشكيلى الكبير عن عدم ارتدائها الحجاب من جديد بعد زواجها من المنتج معز مسعود .

رأي هنا شيحة في زواج شقيقتها من معز مسعود

وكانت هنا شيحة قد احتفلت من قبل بعقد قران شقيقتها والداعية “معز مسعود”، وذلك من خلال نشر صورتين من عقد القران عبر صفحتها بموقع إنستجرام، وعلّقت عليها قائلة: «تم عقد قران حبيبتي وأختي ونصفي الآخر، حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها، يا رب بارك لها وبارك عليها واجمع بينهما في الخير».

آخر أعمال هنا شيحة

يُذكر أن أخر أعمال هنا شيحة مسلسل “شاهد عيان” في العام 2020، مع النجوم: حسن الرداد، بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، وأحمد صيام وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴف أحمد مجدي، وﺇﺧﺮاج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما حلت هنا شيحة كضيفة شرف على مسلسل “فارس بلا جواز” مع الفنان مصطفى قمر، في الموسم الماضي من شهر رمضان 2021.

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