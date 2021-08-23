أعربت الفنانة ” منة فضالي ” عن حزنها لما تعرض له الفنان ” نضال الشافعي ” من إجرائه لعملية جراحية لاستئصال جزء من القولون بعد حدوث إنفجار به وأن السبب في ذلك هو الضغط النفسي والعصبي والتوتر الذي مر به مؤخرا نتيجة خلافات مع منتج فيلمه الجديد ” ميني بار ” أثناء التصوير .

ونشرت منة فضالي عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لنضال الشافعي ظهر بها وهو على سرير المستشفى بعد إجرائه للعملية .

وكتبت في تعليقها عليها : ” نضال مش بس زميل لأ أخ وصاحب بجد وبحبو وبحترمو جدا وكل الناس بتحبو وبتحترمو .. ومعروف عن نضال إنو هادي ومؤدب بزيادة والناس بتستغل ده للأسف ” .

وتابعت : ” اللي حصل لنضال نتيجة زعل وانفعال وصلو لعملية كبيرة في القولون علشان الشغلانة اللي احنا فيها اللي الناس فاكرة إن حياتنا مرفهة بس لأ إحنا بنشوف الوحش أكتر والله مش لازم نوريكم غير الجانب الكويس للأسف ” .

وأضافت الفنانة منة فضالي متوجهة بالدعاء بالشفاء للفنان نضال الشافعي قائلة : ” ادعولو يقوم بسلامة ربنا يشفيك يا صاحبي وتقوم بسلامة ويخف من عليك وترجع لبيتك ومراتك القمر وعيالك وجمهورك اللي بيحبك ” .