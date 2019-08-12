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تعليق نبيل الحلفاوي على فيديو سحله من عجل الأضحية

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس مقطع فيديو تحت عنوان ” عجل يسحل نبيل الحلفاوي على الأرض ” .

ويظهر بمقطع الفيديو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون الإمساك بعجل ليتم ذبح الأضحية ولكنهم يفشلوا في ذلك بسبب ثوران العجل عليهم .

وفي محاولات الإمساك به يظهر شخص يتعرض للسقوط على الأرض أكثر من مرة وظن الكثيرون إنه الفنان المصري ” نبيل الحلفاوي ” لوجود شبه كبير بينهما .

وجاء تعليق الفنان نبيل الحلفاوي على ذلك الفيديو وهوية الرجل الحقيقية عبر حسابه الرسمي على تويتر في مجموعة تغريدات نافيا علاقته بهذا الفيديو وقال : ” أخيرا حد اكتشف إن ده جزار ولابس تزلك الجزارين للي بيدبحوا ” .

وأضاف الحلفاوي في تغريدة له أيضا : ” ليس أنا الموجود بالفيديو بس الأكيد أنه أصغر مني بعشر سنين على الأقل عشان يفكر يشارك في حاجة زي دي ” .

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