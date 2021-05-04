نشرت الفنانة ” نجلاء بدر ” عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو من حلقة برنامج المقالب ” رامز عقله طار ” يوم أمس للفنان “رامز جلال ” والتي استضاف فيها الفنان ” حمادة هلال ” .

حيث سخر رامز جلال من نجلاء بدر عندما تعرض حمادة هلال لإصابة خلال لعبة ” البينت بول ” وتورم شفتيه من جراء ضربه بالكرة في فمه .. ليسخر رامز جلال منه ويشبهه بشفاه نجلاء بدر .

وكتبت نجلاء بدر في تعليقها على حديث رامز جلال عنها قائلة : ” ماشي يا رامز مبروك عليك يا جميل دايما ناجح ومحبوب .. من الحلقات الحلوة بجد قوي حمادة هلال وأنا فطست من الضحك .. الناس كلها بعتتلي الجزء ده .. شكرا ليكم كلكم ” .