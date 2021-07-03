تقبل الفنان ” حسام حبيب ” الاعتذار الذي تقدم به والده ” حسين حبيب ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن ما بدر منه مؤخرا على خلفية التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه له وحديثه عن تفكير نجله في الزواج سرا على زوجته الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” واستغلاله لأموالها مشيرا إلى أن بعض تصرفاته ترجع إلى كبر سنه وعدم إدراكه لما يقوم به بشكل جيد واصفا إيام بأنه مصاب ب ” الخرف ” .

وعلق حسام حبيب على اعتذار والده في منشور له قائلا : ” وأنا ما أقبلش أبداً إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا مهما أزتني ومهما عملت لأنك عارف إني عمر ماهمني رأي حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني وأنا هعمل زي ربنا سبحانه و تعالى أمرني وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ” .

ليرد والد حسام حبيب على ذلك في تعليق له جاء فيه : ” ربنا يعزك ونفسي أشوفك أحسن واحد وزوجتك المحترمة فخر لمصر والعرب نجمتنا الأولى اللي شرفت عيلتنا وزرعت الحب ليك .. حقك تحبها وتعشق تراب رجليها زي ما قالت عليك .. آخر الرجال المحترمة هيا كمان محترمة جداً سيدة الغناء العربي ” .