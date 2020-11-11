أجرى اللواء ” حسين حبيب ” والد الفنان ” حسام حبيب ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه حضرة المواطن علق من خلالها على ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية حول إنفصال إبنه عن زوجته الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” .

ونفى والد حسام حبيب كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا إنه في حال حدوث شئ بينهما سيكون أول شخص يعلم به فقال : ” أنا فوجئت ولو في حاجة زي كده أنا هكون أول واحد يعرف وهعرف من شيرين قبل حسام لإنها بتعتبرني والدها التاني وعلاقتنا طيبة وأنا مبفرقش بالعكس أنا يمكن اجي على حسام شوية ” .

وتابع : ” كلمت حسام قالي انا وشيرين قافلين السوشيال ميديا خالص ومتفرغين لشغلنا .. عاملين استديو جديد وفوجئ إني بقوله الأخبار السيئة دي حسام مش زوجها وبس حسام أبوها وأخوها وصديقها وربنا يبعد عنهم أي شر والكلام ده كاذب ” .

وأشار والد حسام حبيب إلى أن ما تم ترويجه يقف ورائه بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون مع شيرين من قبل وأضاف قائلا : ” هي لما اتجوزت حسام اكتشف إن في حسابات كتير مش مظبوطة تخصها مع مدير أعمالها السابق وفي قضايا مرفوعة عليه وبيلاحقوه قضائيا وهو اللي ورا الأخبار دي وهي بنت بلد وشاطرة ومحدش يعرف يضحك عليها ” .