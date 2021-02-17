وجهت الفنانة ” يسرا ” رسالة شكر للناقد الفني ” طارق الشناوي ” وذلك لتنفيذه لوصية الكاتب الراحل ” وحيد حامد ” بطرح كتاب ” وحيد حامد الفلاح الفصيح ” .

فنشرت يسرا منشورا لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري جاء فيه : ” وصية وحيد حامد كانت طرح الكتاب للجمهور وقد وفي طارق الشناوي الوصية .. وحيد حامد الفلاح الفصيح تأليف الكاتب الصحفي والناقد السينمائي طارق الشناوي ” .

وتابعت : ” مبروك العزير طارق الشناوي نفذت الوصية .. كل الشكر والتقدير .. أصدرت مؤسسة أخبار اليوم الكتاب في نسخ متوفرة للجميع ليقرأ الجميع عن الكاتب الكبير والإنسان وحيد حامد ” .

يذكر أن الكاتب الراحل وحيد حامد كان قد رحل عن عالمنا في شهر يناير الماضي عن عمر يناهز 76 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية حادة .