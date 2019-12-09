تغريدة ل ” راشد الماجد ” تعرضه للسخرية على تويتر

نشر الفنان السعودي ” راشد الماجد ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” يهنئ فيها منتخب البحرين على فوزه ببطولة ” خليجي 24 ” .

وأثارت طريقة تهنئة راشد الماجد بقوز المنتخب البحريني على المنتخب السعودي الجدل والسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي وجعلته متصدرا لتريند جوجل في السعودية حيث قال : ” ألف مبروك للمنتخب البحريني هذا الفوز التاريخي على المنتخب السعودي الشقيق في بطولة كأس الخليج 24 ” .

مما دفع المتابعين للسخرية بالتعليق على كلمة ” الشقيق ” التي ذكرها راشد الماجد على المنتخب السعودي بالرغم من كونه سعودي الجنسية .. فجاءت التعليقات مثل : ” تم سحب جنسية راشد الماجد على حسب المادة 325144 ” و ” كيف المنتخب السعودي الشقيق أنا كنت أفكر إنه سعودي ” و ” مسوي نسخ ولصق ” .

فيما جاءت بعض التعليقات التي تدافع عن راشد الماجد وانحازت له وأشارت إلى أن المقصود بكلمة الشقيق هنا هي أن الشعب السعودي شقيق البحريني مثل : ” لأنكم ما بتعرفو اللغة العربية عادي جدا كلامه الشقيق مضافة للبحرين أي إنه المنتخب السعودي شقيق المنتخب البحريني ” .. كما إنه من حقه يفرح للمنتخب البحرينى لأنه ولد في البحرين من أب سعودى ومن أم بحرينية .

وبعد كل هذه التعليقات قام راشد الماجد بحذف هذه التغريدة وإعادة كتابتها مرة أخرى ولكن بدون كلمة ” الشقيق ” .. وأضاف : ” فوز المنتخب البحريني على منتخبنا السعودي أحلى من العسل على القلب ” .

ألف مبروك للمنتخب البحريني هذا الفوز التاريخي على المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج ٢٤ 💚🇧🇭❤️🇸🇦💚🇧🇭❤️🇸🇦 pic.twitter.com/3wbOvl27lB — راشد الماجد (@RashedTV) December 8, 2019