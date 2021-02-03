أثار الفنان ” عبد الله بو شهري ” الجدل بتغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر تحدث فيها عن تحرش البنات بالشباب .

وذلك ردا على ما لاحظه خلال الآونة الأخيرة من خروج العديد من الفتيات والنجمات للحديث عن مواقف تعرضن فيها للتحرش والكشف عن هويات المتحرشين والمطالبة بمعاقبتهم .

فكتب عبد الله بو شهري في تغريدته : ” الاستايل الحين البنات يطلعون ويتكلمون عن التحرش .. انزين واحنا الشباب لمى يتحرشون فينا البنات اللي ما يخافون ربهم هم نطلع ونقول قصصنا ؟؟ نمشى مع الموجة ” .

ولاقت التغريدة تفاعلا من جانب متابعيه خاصة من الرجال كونه وقف في صف الرجل حيال هذا الموضوع الذي يتهم فيه الرجل دائمًا بأنه هو المتحرش وليس المرأة .

الاستايل الحين البنات يطلعون ويتكلمون عن التحرش



انزين و احنا الشباب لمى يتحرشون فينا البنات اللي ما يخافون ربهم هم نطلع و نقول قصصنا ؟؟ نمشى مع الموجه — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) January 31, 2021