أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا بتغريم الفنان ” أحمد سعد ” غرامة تقدر قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب غنائه بطريقة ” البلاي باك ” في حفله الأخير الذي أقيم يوم الخميس الماضي بالساحل الشمالي .

وذلك في مخالفة منه لقرار النقابة الذي أعلنت عنه مؤخرا بعدم الغناء على الفلاشة ” بلاى باك ” وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدى على المسرح بحد أدنى 8 عازفين .

وأشارت النقابة إلى أن أحمد سعد قد صاحبه 4 فقط من عازفى الإيقاع واعتمد على البلاي باك في غنائه وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان ” هانى شاكر ” نقيب الموسيقيين الذى تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء فى تطبيق قرارات النقابة .

وأنذرت النقابة أحمد سعد حول عدم تكرار ذلك وأنه فى حال التكرار ستتم إحالته لمجلس التأديب الذى له كافة الصلاحيات طبقًا للقانون .

وقال ” علاء عامر ” مستشار نقابة المهن الموسيقية في تصريحات له أن القرار يشمل جميع المطربين وليس مطربي المهرجانات فقط .

وأن الهدف منه هو عمل الموسيقيين لأنهم منذ عامين وبالتحديد منذ انتشار فيروس كورونا وأصبح عدد الموسيقيين العاملين قليلاً ولا يتم الاعتماد عليهم في الحفلات بشكل أساسي .