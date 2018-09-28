تغريم نجمة عربية شهيرة 100 ألف درهم بسبب منشور على “سناب شات”

غرَّمت محكمة النقض بأبوظبي ممثلة عربية مبلغًا قدره 100 ألف درهم، عن تهمة استخدام الإنترنت في الاعتداء على خصوصية الآخرين.

وصورت الممثلة مقطع فيديو لأحد الأشخاص، ونشرته على برنامج التواصل “سناب شات”، وشاهده نحو مليون و200 ألف شخص، بعد نشر المقطع على “يوتيوب”.

ويأتي حكم “النقض” عقب قرار محكمة أول درجة بتغريم الممثلة ومصادرة الهاتف المستخدم في تصوير ونشر المقطع، مع إلزامها بالرسوم، وقدمت استئنافًا لدى محكمة الاستئناف التي أيدت قرار محكمة أول درجة.

دفاع الممثلة حاول تبرئتها من التهمة، وادعاء أن التصوير تم بعلم وموافقة المدعي، وأن موكلته لم تنشر المقطع على “يوتيوب”، لكنها نشرته على حسابها بـ”سناب شات” فقط.