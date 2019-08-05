تغير كبير في ملامح بلقيس.. شاهدوا ماذا فعلت!

فاجأت الفنانة بلقيس فتحي الجميع بتغير ملامح وجهها بسبب العدسات اللاصقة الزرقاء والمكياج الصيفي بألوان برتقالية ناعمة.

ورغم ان النجمة الخليجية تشتهر بملامحها الشرقية الجذابة، الا ان اللون الازرق لم يعجب القسم الاكبر من متابعيها، لافتين بأنها لا تحتاج لتغيير شكلها لانها في غاية الجمال بلون عينيها الاصلي والذي يتناسب مع لون بشرتها.

واستعرضت بلقيس مكياجها الصيفي الذي يعتمد على الفونديشن والكونسيلر وظلال العيون بلون واحد هادئ، اختارته باللون البرتقالي وبدت في غاية الجمال، رغم اختلاف ملامحها بسبب العدسات اللاصقة.

يذكر ان بلقيس تتفاعل بشكل كبير مع متابعيها وتحرص على مشاركتهما ادق التفاصيل عن يومياتها وغالبا ما تعلمهم طرق تطبيق المكياج بخطوات دقيقة وبطريقتها البسيطة والمحببة للجميع.