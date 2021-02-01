ظهرت الممثلة الأمريكية ديمي مور بشكل مفاجئ لها على مدرج الأزياء، يوم الأربعاء، عندما افتتحت عرض “فيندي” مجموعة الكوتور لربيع صيف 2021، في باريس..

وارتدت مور بدلة حريرية سوداء مكشوفة على الكتفين، مع بنطال واسع، وأقراط جريئة، وحقيبة صغيرة تحملها بيدها.

وفي وقت لاحق، تحدثت الممثلة عبر “إنستغرام” عن هذه اللحظة، قائلة إنها “تحقق حلم المراهقة”.

ديمي البالغة من العمر 58 عاماً اعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنها أجرت عمليات تجميل واضحة في وجهها حيث يبدو أن خديها أكثير تحديداً من السابق بأشواط.

ووردت الكثير من التعليقات عبر صفحات السوشيال ميديا، منها ان ديمي لا تشبه نفسها أبداً، وأنها عليها أن تقاضي طبيب التجميل، وأنها لم تكن بحاجة للعمليات التجميلية.