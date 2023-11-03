تسبب حضور ياسر جلال مؤتمر تنمية سيناء، والذي أُُقيم في مدينة العريش بحضور أبطال مسلسل “الاختيار” بأجزائه الثلاثة، في الكشف عن الإطلالة التي سوف يظهر بها في مسلسله الرمضاني الجديد “ألف ليلة وليلة“.

شكل ياسر جلال في مسلسله الجديد

وظهر ياسر جلال بشعر أطول مما اعتاده به جمهوره في الفترة الماضية، وبذقن صغيرة وشاربين، حيث يجسد في المسلسل دور الملك شهريار.

مسلسل “ألف ليلة وليلة”

يُذكر أن مسلسل “ألف ليلة وليلة” كان من المفترض عرضه في رمضان الماضي، إلا أن الشركة المنتجة له قررت تأجيله إلى رمضان 2024، وذلك بسبب ضخامة تكلفة الإنتاج وضيق الوقت لتصويره، وهو ما دفع ياسر جلال لإعلان الاعتذار عنه وتقديم مسلسل “علاقة مشروعة” والذي شاركته في بطولته الفنانة مي عمر، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، إلا أن الشركة المنتجة استطاعت إقناعه بالعودة الى بطولة المسلسل لتقديمه في رمضان 2024.

مسلسل “ألف ليلة وليلة” يشارك في بطولته بجوار ياسر جلال كلٌ من: وليد فواز وياسمين رئيس ونور اللبنانية وأحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويأتي هذا التعاون، هو الثاني بين نور اللبنانية والمنتج تامر مرتضى، بعد مسلسل «راجعين يا هوى» الذي عُرض في رمضان قبل الماضي.

وكانت آخر أعمال نور اللبنانية، ظهور كضيفة شرف في مسلسل «الكبير أوي 7» الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، بطولة الفنان أحمد مكي، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وحاتم صلاح، ورحمة أحمد وآخرين، والعمل من إخراج أحمد الجندي.

علاقة مشروعة

ويذكر ان اخر اعمال ياسر جلال مسلسل “علاقة مشروعة” والذي حقق نجاحا كبيرا منذ لحظة عرضه في موسم رمضان وايضا شارك في العمل مي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي ويتم عرضه حاليا مرة اخري علي شاشة “dmc“.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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