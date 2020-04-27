دائماً ما تتجه النجمات والفنانات بقوة إلي عمليات التجميل التى تكلفهن آلاف الدولارات​ ،من تكبير الشفتين والصدر إلي تصغيرالأنف ونحت القوام والوجه، وحتى تغيير شكل الفك الداخلي حيث إتجهت النجمات الى عمليات تجميل الأسنان وتببيضها، بهدف الحصول على إبتسامة هوليوودية مميزة وإضفاء المزيد من المثالية علي مظهرهن.

ومن أبرز تلك الفنانات التى اختلفن بشكل صادم بعد تجميل أسنانها وتبيضها هي الفنانة المصرية “أنغام” التي كانت تعاني من عدم تناسق شكل الأسنان ولكن بعد التعديل، أصبحت إبتسامتها مشرقة ومثالية.

ثم تأتى المغنية الأمريكية ​”مايلي سايرس” التى كانت تعانى من عدم إمتلاكها لأسنان مثالية علي الإطلاق، وسرعان ما اتجهت إلي تعديل اسنانها، وأصبحت تتمتع بأسنان ناصعة البياض وابتسامة جذابة.

ونجمات أخريات مثل سيلين ديون، كاثرن زيتا جونز، أحلام الكويتية، فيكتوريا بيكهام ونجمات أخريات سارعن إلى تعديل أسنانهن للحصول على إبتسامة هوليوود، بعد أن وجدن أنفسهن تحت الأضواء، الأمر الذي يخدم شكلهن الخارجي بشكل كبير، وزادهن جمالاً وإثارة.