كشف مصدر أمني من داخل سجن النساء بالقناطر في تصريحات له عن تفاصيل ما تعرضت له الفنانة ” سما المصري ” بعد صدور حكم بحبسها لمدة 3 سنوات لإتهامها بالتحريض على الفسق والفجور .

فقال أن سما المصري انهارت ودخلت في نوبة من البكاء بعد سماع الحكم واستمرت طوال الطريق داخل عربة الترحيلات التي توجهت بها إلى محبسها في سجن النساء بمنطقة السجون بالقناطر .

وأضاف المصدر الأمني إنه عند وصولها إلى السجن خضعت إلى الاجراءات الوقائية المتبعة داخل السجون والتي أقرتها الحكومة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

فتم قياس درجة حرارتها ومنحها ملابس جديدة .. كما تم التنبيه عليها بعدم خلع الكمامة وإيداعها أحد العنابر .

وأشار إلى أن أشقاء سما المصري حاولوا زيارتها إلا أن طلبهم قوبل بالرفض حيث كانوا متجمعين بالقرب من السجن لكن السلطات منعتهم من الاقتراب من سيارة الترحيلات التي كانت تقلها .

وعندما لم يستطيعوا التحدث معها تقدموا بطلب للزيارة وهو ما قوبل بالرفض وذلك لأن الزيارة ممنوعة قبل أسبوعين من دخول السجين إلى محبسه .