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تفاصيل جديدة حول وفاة هيثم أحمد زكي واكتشاف جثمانه.. فيديو

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كشفت مها بهنسي مذيعة فضائية “ten”، تفاصيل جديدة بخصوص وفاة الفنان هيثم أحمد زكي نجل الراحل أحمد زكي في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء، بعد تعرضه لأزمة قلبية وإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث تم العثور عليه في حمام شقته في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة.

ووفقا لمعلومات عرضتها مذيعة “ten”، أكد سكان المنطقة، أنه ظهر لآخر مرة في الشارع مساء أمس وكان في طريقه إلى الصيدلية لشراء دواء لآلام البطن، إلا أنه دخل الشقة ولم يخرج مرة ثانية حتى كشف نبأ وفاته.

وأشارت إلى أن خطيبته حاولت الاتصال به عدة مرات ولم يجب عليها ما جعلها تتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة التي يقطنها، فتم العثور عليه وهو فاقدا للوعي في أرضية الحمام.

وكان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ ٣٥ عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ومثل الخبر صدمة كبيرة لجمهوره وللوسط الفني بأكمله.

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