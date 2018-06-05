تفاصيل زفاف عمرو دياب ودينا الشربيني… ومكان الحفل مفاجأة!

يستعد الفنان ​عمرو دياب​ للزواج من الفنانة دينا الشربيني، وهما يضعان اللّمسات الأخيرة على تفاصيل حفل زفافهما.

وتردد أن عمرو دياب و​دينا الشربيني​سيتزوجان بعد ​عيد الفطر المبارك​ مباشرة، وأنهما اختارا ​جزيرة ميكونوس​ اليونانية مكاناً لزفافهما.

وانتشرت أخبار حفل الزفاف هذا، بعد أن نشرت ابنته نور صورة تجمعها معهما في لندن، ومن ثمّ أغلقت حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وحتى الآن لم يعلّقا على الأخبار المتداولة بشأن زواجهما وتحضيرهما لحفل الزفاف.

وكان عمرو دياب نفى أي علاقة عاطفية تربطه بدينا الشربيني في حفل الساحل الشمالي العام الماضي، كما أنه كرر نفيه من خلال نشره صورة معها إلى جانب أبطال فيلمه المنتظر ليعلق قائلاً: “أنا وفريق العمل”، كدليل على أنه لا يربطهما سوى العمل.