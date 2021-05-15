كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تعرضها لـ “عمل” السحري تسبب لها في الكثير من المشاكل وذلك بعد انتهاء مسلسلها “ساحرة الجنوب”!

وقالت حورية فرغلي، خلال حلولها ضيفة على برنامج التاسعة المذاع القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ردا على سؤال “أنا بصدق بالسحر طبعا لأنه مذكور في القران وانا اتعملي على فكرة ولقيته وشفته”.

وعن التفاصيل، قالت حورية فرغلي: “أنا بعد المسلسل قعدت سنة بالسرير عيانة مش عارفة انا عندي ايه والدكاترة كلهم مش عارفين انا عندي ايه وبعدين مامي جابتلي حد يقرأ قران علي وقال البنت دي معمولها حاجة”.

وتابعت “الشغالة في البيت كانت بنظف ولقيب في حوض رزع حاجة ولقيتها حاجة ملفوفة ولما فتحتها لقيت ورقة مكتوب عليها بالاحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف زواجها وخلفتها ورزقها مع شعرتين من شعري”.

واضافت “انا مش قادرة اصدق مين عمل وكده وليه عمل كده بس هو أثر في فعلا وانا بعد ما اديته لمامي انا بقيت وحدة ثانية”.

يذكر ان حورية فرغلي كانت قد أدت في مسلسل “ساحرة الجنوب” دور “روح” وهي فتاة صعيدية لها اتصال بعالم الجن والشياطين، وتقوم عن طريق السحر بخلق العديد من المشاكل والتوترات بين أهالي القرية. وتحاول روح اثبات انها غير ملعونه