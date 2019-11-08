تفصيل في شكل دنيا بطمة يثير الجدل.. هل قامت بتكبير هذا الجزء؟

أحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة كبيرة عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بعد نشر صورة جديدة لها.

وظهرت فيها وهي تقف على شرفة أحد الفنادق في مدينة الدار البيضاء. ولفتت الأنظار بتفصيل في شكلها حيث بدا وكأنها قامت بتكبير أردافها.

وركزت على ذلك الكثير من التعليقات ورأى بعض المتابعين أنها تعمدت التقاط الصورة بهذه الطريقة لتظهر ذلك التغيير.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Morning 🤩 @sofitelcasablancatourblanche A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma) on Nov 5, 2019 at 4:10am PST

وحققت الفنانة من خلالها أكثر من 67 ألف إعجاب. ويشار إلى أنها أثارت ضجة في وقت سابق بعدما نشرت مقطعاً من فيديو كليب أغنية جديدة لها.

وظهرت في الفيديو وهي تستلقي في حوض الاستحمام. وعلقت: “وأول مليون مشاهدة حقيقية مع الاحتفاظ بالمرتبة الأولى بالترندنع. شكراً على اهتمامكم ودعمكم وشكراً لأنكم معجبون بجديدي “ندمانة”. إلا أن بعض المتابعين اعتبروا أن الفكرة جريئة جداً وأنها تخطت بها كل الحدود.