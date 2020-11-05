خطفت تمارا ابنة الفنان المصري تامر هجرس الانظار بعد ظهورها في صورة جديدة نشرها والدها عبر حسابه على انستغرام.

وظهر تامر هجرس فى الصورة برفقة إبنته تمارا وعلق كاتبا “اخيرا مع ابنتي حبيبتي”.

وكان تامر قد نشر في يوليو الماضي مجموعة من الصور له مع ابنته وذلك احتفالا منه بعيد ميلاد إبنته حيث أعرب من خلالها عن حبه الشديد لها وأنه محظوظا للغاية لكونه أبا لفتاة مثلها .

وكتب تامر هجرس في تعليقه على الصور قائلا : ” طفلتي الصغيرة عيد ميلاد سعيد .. محظوظ إني باباكي .. قلبك من دهب وروحك كلها حب .. شمس الابتسامة .. الضحكة اللي بترفعني إلى أعلى سحابة .. بتزيدي حكمة و قوة ” .

وتابع : ” إنتي هديتي من ربنا .. خليكي كويسة وبخير عشان تخلي العالم أفضل .. النهاردة و كل يوم قلبي معك دايما .. ربنا يحفظك ويحميكي ويهديكي الصراط المستقيم دائما يا حبيبتي يا تمارا .. بحبك ” .

يذكر ان تامر هجرس أب لابنتين هما تمارا وتالا. ويحرص دائما على اقتناص اللحظات الأسرية السعيدة، حيث تصحبه عائلته فى العديد من المناسبات.

تامر هجرس متوسطين ابنتيه تمارا وتالا