هاجمت الفنانة اللبنانية كارمن لبس مواطنها الاعلامي تمام بليق بسبب طريقة طرحه الاسئلة على الفنانة ليلى قمري في احدى حلقات برنامجه “مع تمام” المذاع على قناة الجديد.

كلام كارمن لبس جاء تعليقا على فيديو ظهر فيه تمام بليق وهو يسأل ليلى قمري “الست منى واصف هي نجمة الهيبة وليلى قمري النجمة اللبنانية هي الصانعة كيف بترضي؟” وتابع “ليلى انت اشتغلتي وقبلتي بدور الصانعة لان بدك مصاري”.

هيدا حكي شخص ما بيفهم بالفن! بالتمثيل ما في صانعة وست، هيدا تكسير وتحريض مش أكتر. إذا ممثلة لعبت دور غانية شو بتقول؟! بعدين طريقة طرحك لكلمة صانعة فيها عنصرية، غير إنو دور المساعدة بالبيت ممكن يكون محوري. بدك تروق يا تمام، الإحترام واجب. أما موضوع ما في تقدير فهيدا حكي تاني. https://t.co/86gR6W5QkV — Carmen Lebbos – كارمن لبس (@C_lebbos) October 22, 2021

وقد علقت كارمن لبس على اسلوب تمام بليق بالقول: “هيدا حكي شخص ما بيفهم بالفن! بالتمثيل ما في صانعة وست، هيدا تكسير وتحريض مش أكتر. إذا ممثلة لعبت دور غانية شو بتقول؟!”.

وتابعت “بعدين طريقة طرحك لكلمة صانعة فيها عنصرية، غير إنو دور المساعدة بالبيت ممكن يكون محوري. بدك تروق يا تمام، الإحترام واجب. أما موضوع ما في تقدير فهيدا حكي تاني.”.