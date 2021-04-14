تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي طول الأيام الماضية صورة لفتاة ادعوا أنها حفيدة نادية لطفي، فملامحها الجميلة تشبه إلى حد كبير الفنانة الراحلة حتى وصفوها بـ «توأم نادية لطفي»، وكتبوا عشرات التعليقات ونشروا العديد من الصور حبًا في جمال الحفيدة الجميلة الشبيهة بجدتها، ولكن كل ذلك ليس إلا ادعاءات غير حقيقية فلا يجمعهما إلا الشبه فقط.

شبيهة الفنانة لطفي التي في الصورة المتداولة، ليست حفيدتها فالحفيدة الحقيقية تدعى سلمى البشاري وهي إبنة ابنها الوحيد أحمد عادل البشاري، والتي تسلمت جائزة عنها في أحد المهرجانات، بالإضافة إلى أحفاد آخرون لم تٌعلن عن اسمائهم، ورغم جمالها الملحوظ إلا أنها لا تشبه الفنانة نادية لطفي بدرجة كبيرة جدًا حد التطابق، كالعارضه الهولندية صاحبة الصور المتداوله.

نادية لطفي وشبيهتها عارضة الازياء الهولندية

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وكانت البداية عندما نشرت إحدى الماركات العالمية “Top shop”، على “إنستجرام”، صورة لعارضتين أزياء للترويج إلى المجموعة الشتوية الجديدة، حيث ظهرت فيها عارضة أزياء هولندية الجنسية، تُدعى روز أبيلز من بورميريند، واسمها بالكامل “روز ياسمين أبيلز”، وهي من مواليد 23 سبتمبر عام 1999، وتبلغ حاليا 21 عامًا.

وفور نشر هذه الماركة للصورة، تداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير على أنها حفيدة الفنانة نادية لطفي، بسبب ملامحها التي أكدت صلة القرابة بينهم، من حيث الشعر الأصفر والعيون الجذابة التي تمتلكهم الموديل، لتجعلها “نسخة طبق الأصل” للنجمة الراحلة في فترة شبابها.

يُشار إلي أن الفنانة الراحلة نادية لطفي لديها إبن واحد يدعى “أحمد”، من زوجها الأول الضابط البحري عادل البشاري، ثم تزوجت مرتين ولكن لم يدم الزواج طويلا.

وتوفيت الفنانة المصرية نادية لطفي يوم الثلاثاء الموفق 4 شباط/ فبراير من هذا العام، عن عمر يناهز 83 عاما، في أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع من المرض.وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد شهدت تدهورا قبل وفاتها بإسبوعين وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى.

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