تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً هي الأولى التي تُنشر لابن وابنة الممثلة والمذيعة الكويتية هنادي الكندري، وبدا أنها التُقطت لهما في مواقع ومناسبات مختلفة. ولفت الطفلان الأنظار بجمالهما حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنهما يشبهان والدتهما إلى حد كبير، فيما أشار آخرون إلى أنهما ورثا منها بعض الملامح فقط.

ويُشار إلى أن الكندري بدأت الظهور على الشاشة كمقدّمة لبرنامج “رايكم شباب” الذي يُعرض على قناة “الراي”، وبرزت كممثلة بعد ذلك حين شاركت في مسلسل “مذكرات عائلية جداً” إلى جانب الفنانين إبراهيم الحربي وهدى الخطيب. ويُذكر أنها كانت ترتدي الحجاب إلا إنها نزعته مع دخولها مجال التمثيل في نهاية العام 2011 .

وتزوّجت هنادي للمرة الأولى من والد أبنائها الثلاثة يوسف، عبد الله وعبد اللطيف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك. ولاحقاً تزوجت الممثل عبد الله بهمن لتنفصل عنه في العام 2013 بعد زواج استمر شهرين. وأخيراً تزوجت المخرج محمد الحداد في 2014 وأنجبت منه التوأم آدم وإيفا.