أثارت الفنانة التركية “توبا بوبوكستون”، والمعروفة في العالم العربي باسم لميس، الجدل بعد تداول صور فاضحة لها من أحد مشاهدها في مسلسل “النهضة العثمانية” والذي يعرض على منصة “نتفلكس”.

وتظهر توبا بوبوكستون في هذه الصور وهي عارية تماماً داخل الحمام، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرف الممثلة التركية “توبا بوبوكستون” باسم لميس في العالم العربي باسم تلك الشخصية التي جسدتها في المسلسل التركي “سنوات الضياع”.

توبا تجسد في «النهضة العثمانية» دور «مارا» زوجة السلطان العثماني مراد الثاني، ووالدة السلطان محمد الفاتح المعنوية «زوجة أبيه»، حيث كان يستشيرها في الكثير الأمور، وتشارك توبا في بطولة العمل أمام جيم يغيت اوزوم أوغلو، داملا سونماز، الايدا أكدوغان، بينار دينيز، اردال يلديز، سليم بايرقدار، اوسهان تشاكير، يفورك ماليكيان.

«النهضة العثمانية» هو المسلسل الذي تعود به توبا لجمهورها بعد غياب، حيث كان آخر أعمالها «جسور والجميلة» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند».