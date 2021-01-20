كشفت وسائل إعلام تركية أن الفنانة توبا بويوكستون ستكون بطلة مسلسل “ابنة السفير” بعد انسحاب الفنانة نسليهان اتاغول عن الدور بسبب مرضها.

وحظي قرار اختيار بويوكوستن بردود فعل إيجابية بين المتابعين، حيث تحمس الكثيرون بوجودها لاسيما وأنها صاحبة جماهيرية كبيرة، وفرضت نفسها في المسلسلات التركية التي شاركت بها وحققت نجاحًا كبيرًا.

وكانت النجمة التركية نسليهان أتاغول قد فاجأت جمهورها ومتابعيها بإعلانها الانسحاب من المسلسل بسبب إصابتها بوعكة صحية وحاجتها للراحة.

وقالت نسليهان عبر خاصية الستوري بموقع التواصل الاتماعي”إنستجرام”:” مرحباً جميعاً، حان الوقت لقول وداعاً لعزيزتي “ناره” المرأة التي كنت أشعر بها حقاً وأنا أجسد دورها”.

وتابعت نسليهان أتاغول:” على الرغم من أنني تحملت الوضع، جسدي لم يتحمل لذا أحتاج إلى بعض الراحة”.

واختتمت:” تحياتي إلى فريقي في إبنة السفير، وأشكر أصدقائي وشكر خاص لجمهورنا ومعجبينا، أنتم دائماً تظهرون دعماً كبيراً، أتمنى أن أراكم قريباً في قصص أخرى”.

وكانت وسائل إعلام تركية قد نشرت نقلاً عن مصادر موثوقة أن النجمة الشابة نسليهان أتاغول تعرضت لوعكة صحية وأُغمي عليها.

والجديربالذكر أن هذه المرة الثانية التي تقف فيها توبا بويوكستون أمام النجم إنجين أكيوريك حيث قاما قبل سنوات ببطولة مسلسل “العشق الأسود”الذي حقق حينها نجاح كبير في تركيا والوطن العربي.