خضعت النجمة التركية توبا بويوكستون لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها مع مواطنها النجم أنجين أكيوريك وذلك من كواليس مشاركتها في مسلسل “ابنة السفير”.

وشاركت بويوكستون الصور التي جمعتها بـ أنجين أكيوريك عبر حسابها على انستغرام وذلك من كواليس تصوير بوستر مسلسل “ابنة السفير”، ظهرت فيها وهي تجلس على كتفه مبتسمة وهو يرمقها بنظرة إلى أعلى.

يذكر ان توبا بويوكستون تشارك في العمل بعد انسحاب بطلته الأساسية نسليهان أتاغول بسبب اصابتها بمتلازمة الأمعاء المتسرّبة.

وكانت قد كشفت الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير التركي.



وقالت نسليهان اتاغول، بحسب ما جاء في أحد المواقع التركية: ” حالتي الصحية أصبحت أفضل من قبل ولكن إذا خطوت خطوتين أشعر بالتعب والإرهاق مع ذلك أنا في حالة أفضل”.



وأضافت: “وقد خسرت خمسة كيلو من وزني في فترة التصوير الأخيرة وجسدي لم يتحمل التعب لهذا انفصلت”.



وعن انضمام الممثلة التركية توبا بويوكستون إلى مسلسل ابنة السفير، قالت نسليهان: “أبارك لها ليكن خيرا لن أقول شيئا آخر.



وأعربت الفنانة التركية توبا بويوكستون عن سعادتها البالغة بأنها عادت للتعاون مجددًا مع الممثل التركي أنجين أكيورك في مسلسل “ابنة السفير” بعد أن سبق وشاركا في بطولة مسلسل “العشق الأسود” في 2014.



