توبا بويوكستون تتحدّث لأول مرة عن طلاقها.. ما الذي كشفته!

تحدّثت الممثلة التركية ​توبا بويوكستون​ لأول مرة عن طلاقها من زوجها الأول النجم التركي ​أنور صايلاك​.

اذ انها كشفت لاحدى وسائل الاعلام التركية عن حالتها النفسية المريرة التي عانتها بعد وقوع الطلاق.

وقالت: “كانت اصعب فترة في حياتي، المجلات والصحف كانوا يكتبون عن هذا الأمر أخبار غير صحيحة”.

وتابعت: “تم زجّ اطفالي في هذا الموضوع، كما أدركت جيدا حينها من هم الأشخاص الداعمين لي، ومنّ عليّ الابتعاد عنهم.

الجدير ذكره ان الممثلة التركية توبا بويوكستون كانت قد عُرفت في الوطن العربي بشخصية لميس في مسلسل “سنوات الضياع”، الذي لاقى حينها نجاحا واسعا ونسب متابعة عالية، اذ انه حقق قاعدة جماهيرية كبيرة، وبقيت شخصية لميس مطبوعة في اذهان كل من تابع هذا المسلسل.