انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أخبارا حول ارتباط الممثلة التركية ” توبا بويوكستون ” بعارض الأزياء التركي ” إيكين ميرت دايماز ” والذي يصغرها في العمر بنحو 8 سنوات .

حيث بدأ التعارف بينهما عن طريق أصدقائهما المشتركين ثم تتطورت العلاقة بعد وقت قصير لتصبح قصة حب قوية .

إلا أن توبا خرجت عن صمتها للرد على تلك الأخبار بطريقة غير مباشرة لنفيها من خلال مقطع فيديو للبحر عبر حسابها على موقع ” تويتر ” .

وكتبت في تعليقها عليه : ” أعيش هذه الفترة علاقة مع نفسي ، أنا في موعد لا ينتهي مع نفسي ، أنظر في عيني وأمسك يدي بنفسي .. يجب في البداية أن ألمس روحي حتى أكون العشق بذاته ” .