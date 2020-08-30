أجرى الفنان ” توفيق عبد الحميد ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه ” حضرة المواطن ” كشف من خلالها عن حقيقة امتلاكه لحساب على موقع تويتر والتغريدة المنسوبة إليه مؤخرا .

والتي جاء فيها : ” أنا بعد العمر ده كله يتقالي محدش يعرفك وأقعد في البيت ” .

ونفى توفيق عبد الحميد امتلاكه حسابا على موقع التغريدات وعدم كتابته لما تم تداوله .. فعلق قائلا : ” أنا ليس لي أي حساب على تويتر وكل ما أملكه هو حساب واحد على الفيس بوك وغير مفعل ومش عليه ولا صديق ولا صديقة ولا بكتب ولا بقول ” .

وتابع : ” وعلى افتراض جدلا إن حد قالي كده أنا طبيعي قاعد في البيت مش بتنطط بين الاستوديوهات وشركات الإنتاج وهيبقى فيه حد فاكرني وحد مش فاكرني .. وأنا مش هروح استدر عطف الناس وأنا مش بتاع الكلام ده والقيل والقال ” .