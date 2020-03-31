توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي .. وشيرين توجه رسالة له : ” قلقتنا عليك “

بعد انتشار خبرا خلال الفترة الماضية حول الفنان المصري ” توفيق عبد الحميد ” عن قيامه بتحويل سيارته الخاصة إلى سيارة أجرة بسبب ظروف المعيشة وليتمكن من تغطية مصاريف منزله .

خرج توفيق عبد الحميد لنفي هذا الأمر من خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه ” حضرة المواطن ” المذاع على قناة الحدث اليوم .

حيث أشار إلى أن بعد تكريمه يوم المسرح المصري عرضت عليه أكثر من قناة عمل لقاءات معه حتى جاءت له فكرة بأن يقوم بعمل حوار واحد فقط حصري ويطلب أكبر مبلغ كأجر له وسيقوم بالتبرع بهذا المبلغ وهو مستشفى أبو الريش للأطفال .

وعن واقعة سيارته قال إنها كانت في التسعينات حيث فكر في ذلك لصعوبة الظروف حينها ولم يكن يعمل غير بالمسرح فقط إلا إنه لم يتمكن من القيام بها لأن سيارته كانت موديل قديم فلم يتمكن من تحويلها إلى سيارة أجرة .

وأضاف توفيق عبد الحميد إلى إنه منذ عام 2010 حتى الآن تعرض عليه أعمال فنية إلا إنه يرغب بتقديم عمل متميز ومختلف .

كما أكد على إنه توجد عدد من الحسابات المزيفة التي تحمل إسمه وصورته على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” ولا تمت له بصلة وهو لا يمتلك سوى صفحة واحدة ولا يتفاعل عليها بشكل مستمر .

وعلقت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” على ذلك من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت من خلالها عن حبها وتفديرها للفنان توفيق عبد الحميد واطمئنانها عليه بعد التصريحات التي أدلى بها .

فكتبت : ” أستاذ توفيق عبد الحميد حضرتك راجل في قمة الاحترام وفنان عظيم .. قلقتنا عليك والحمد لله إننا اطمنا عليك ويارب دايما متكونش محتاج غير للي خلقك لأنك تستاهل كل خير ” .