قامت الإعلامية رضوى الشربيني بمشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” خلال خاصية الأستوري.

صورة لـ رضوى الشربيني مع بناتها

ظهرت الإعلامية رضوي الشربيني في الصورة رفقة بناتها تيا وتمارا، وارفقتها بالتعليق قائلة: “حبي” في إشارة لهما.

تفاعل جمهور رضوي الشربيني مع هذة الصور ونالت واعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الايجابية حول جمالهما، خاصة وأن إحداهما كثيره الشبه منها.

أحدث إطلالات رضوى الشربيني

وتألقت الإعلامية رضوى الشربيني خلال ظهورها ببرنامج هي وبس بإطلالة كاجول مثيرة للجدل مع ملامح مختلفة

وظهرت رضوى بجاكت كاجول بتصميم غريب بألوان مختلفة من كل جزء؛ حيث تختلف ألوان الأكمام عن لون الجاكت والجيوب.

ومن الناحية الجمالية ارتدت رضوي الشربيني باروكة غيرت شكلها تماما وكانت أثارت رضوي الجدل بعد اعتقاد البعض قص شعرها .

وعلقت رضوى على الصورة مش كل حاجة نسمعها نصدقها.. الأفعال أهم من الكلام.

من هي رضوى الشربيني؟

تعتبر رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات في مصر، واستطاعت أن تحقق نجاح وشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال برنامجها هي وبس، خاصة وأنها تناقش موضوعات جريئة تثير الجدل دائما.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

مهنتها السابقة

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

رضوى الشربيني تسعى دائمًا خلال برنامجها لتوجيه نصائح للمرأة لمواجهة المواقف الصعبة والمختلفة التي تمر بها خلال حياتها اليومية، وتقديم هذه النصائح بشكل إيجابي، حيث دوما ما تثير رضوى الشربيني الجدل برأيها في الارتباط، وتعكس أرائها القوية استقلاليتها.

رضوى الشربيني استمرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة في توجيه الرسائل والتي اشتمل الكثير منه على الإيجابية وعدم التفكير في الماضي أو أي خطوة لم تكتمل، وأن على كل امرأة التفكير في المستقبل وعدم الالتفات لما حدث في السابق، مؤكدة أنها تصدق بشكل كبير هذا وتؤمن به.

يذكر أن رضوى تقدم برنامجها “هي وبس”، والذى يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة قناة “cbc سفرة“، على الهواء مباشرة.

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