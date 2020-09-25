سخرت الفنانة الإماراتية أحلام من أغنية الفنانة السورية أصالة “والله وتفارقنا” والتي طرحتها الأسبوع الماضي، وذلك بعرضها مكافأة عشرة آلاف درهم لمن يستطع غناء كوبليه قالت فيه “تيرا را را تيرا” أفضل منها، وهو ما آثار غضب جمهور الفنانة السورية ليقوموا بشن هجوم على أحلام.

وقالت أحلام عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ،”تيرا را تا رارا تيررا را را را اللي بيغنيها صولو له مني عشره الاف درهم اللي بيغني المقطع اللي كتبته (( تيرا را تا را را تيررا را رارا )) أقرب غناء يفوز”.

@aalothmanpage تيرا را تا را را تيررا را را را اللي بيغنيها صولو له مني عشره الاف درهم اللي بيغني المقطع اللي كتبته (( تيرا را تا را را تيررا را را را )) اقرب غناء يفوز — A H L A M (@AhlamAlShamsi) September 24, 2020

وانهالت التعليقات على أحلام، فقالت متابعة: “والله صوت أصاله فيها بتاريخك الفني كله يأحلام.. ‏‎‎‎مافيه أحلى بس احلام مغبونه لأن أصالة سحبت البساط منها وحرقت كرتها بدون أي حرف.. ‏‎بعطيك العشرة آلاف درهم كود تسترين انضغاطك من المدعوه اصاله”.

في حين اتهم متابعو أحلام الفنانة أصالة بقيامها بسرقة لحن أحلام، فقال متابعون؛ “‏‎‎‎‎ياغبببيي لحن اصالة ذا مأخوذ من اغنية احلام عشان كذا جتي تهينكم وتفششلكم بطريقتها.. ‏‎‎‎فاشل مين و الناس نايمين، ضحكتيني والله الارقام و المشاهدات كل يوم تفوز و اربع اغاني كسروا حاجز المليون”.

وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مصر، قد علق يوم أمس على الجدل الذي أثارته الأغنية الجديدة للفنانة السورية أصالة نصري، إثر اقتباسها جزءا من حديث نبوي شريف.