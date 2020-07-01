شارك النجم السوري “تيم حسن” جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة له من الجزء الرابع والأخير من “مسلسل الهيبة” الذي حمل عنوان “الرد” وظهر واضحاً تغيّر جديد طرأ على شخصيته لجهة الشكل، وبحسب ماهو مُسرب فإنه يظهر أقل شراسة وأكثر حزناً بعدما فقد أسرته التى انتهت بها احداث الجزء الثالث .

وأرفق تيم الصورة بالتعليق موجهاً رسالة إلي فريق العمل، فكتب يقول: “مبارح انتهينا من تصوير #الهيبة_الرد شكرا لكل اسرة العمل فنيين فنانين، وكل الشكر لجمهور الهيبة الكبير .. نهاركم سعيد”.

وعُلم في الإطار نفسه، أن مجموعة قنوات MBC السعودية تبحث جدياً إمكانية افتتاح الموسم الخريفي بـ”الهيبة الرد”، وهذا سيتطلّب بحسب المعلومات خطة توازي شهرة المسلسل خصوصاً أن العرض هذه المرة خارج موسم الدراما الرمضانى الذي يستقطب مجموعة لا يُستهان بها من الجمهور الذي يقضي طوال الوقت متابعاً للمسلسلات أثناء شهر رمضان المبارك .