أعاد المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة تجمع الممثل السوري ​تيم حسن​، بشقيقه الأصغر “نذير”، والتي كان تيم قد نشرها سابقاً أيضاً، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وتفاعل محبو تيم مع الصورة بشكل كبير، ولفت إنتباههم الشبه الكبير بينه وبين شقيقه.

https://www.instagram.com/taimhasan/?utm_source=ig_embed



وكانت إحدى الصفحات الخاصة بمحبي تيم، قد نشرت صورة لشبيهه، متسائلين فيما إذا كان هو فعلاً أو شبيهه. وبحسب أحد المعجبين الذي إلتقى بهذا الشبيه، أكد أنه تحدث معه وإلتقط صورة إلى جانبه، من دون أن يفهم منه ما إذا كان شبيهاً لتيم أم أنه هو شخصيًا وينكر هويته لدواع أمنية، خصوصاً أن العديد من المعجبين بدأوا يتشبهون به ويقلدون لوكه في مسلسل “الهيبة”، بشخصية جبل شيخ الجبل.