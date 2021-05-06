أعلنت الإعلامية المصرية ​وفاء الكيلاني​ أنها حصلت وزوجها الممثل السوري ​تيم حسن​، على ​الإقامة الذهبية​ في ​الإمارات​.

وشكرت وفاء نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، ​الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم​، لحصولها وزوجها على هذه الإقامة،

وكتبت وفاء الكيلاني: “من الحاجات القليلة الجميلة اللي حصلت معايا السنه دي اني مُنحت وزوجي الإقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحدة كل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله وحكومة دبي ، حفظ الله الامارات و أهلها الطيبين”.

من الحاجات القليلة الجميلة اللي حصلت معايا السنه دي اني مُنحت وزوجي الإقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحدة كل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله وحكومة دبي ، حفظ الله الامارات و أهلها الطيبين #دبي — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) May 5, 2021

أما تيم حسين فقد كتب عبر حسابه على انستغرام: “دبي ٣١ مارش آذار الفائت كان يوم متميز لي و لزوجتي ، حيث مُنحنا فيها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.



وتابع: “نسعد دايمآ بوجودنا بهذا البلد الجميل شكرا جزيلا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله حاكم دبي وشكرا لحكومة دبي دمتم بخير وأمان ونجاح .”.