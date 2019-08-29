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تيم حسن يحتضن وفاء الكيلاني برومانسية ويحدث ضجة كبیرة

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taim hassan wafaa elkilany0

تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني

نشرت الإعلامية المصرية وفاء الكیلاني عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة ظھرت فیھا برفقة زوجھا النجم السوري تیم حسن، وھما يحتضنان بعضھما بإطلالة رومانسیة جمیلة.
وأحدثت الصورة ضجة كبیر في الصفحات الفنیة، التي نشرتها مشيدة بعلاقة تیم ووفاء وحبھما لبعضھما البعض.

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