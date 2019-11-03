تيم حسن يروج لمسلسله الجديد “العميد”

روج الممثل السوري تيم حسن لمسلسله الجديد “العميد” من خلال نشر بوستر العمل على حسابه على انستغرام.
وكتب تيم حسن، تعليقا على الصورة: “قريبا العميد على شاهد ثم على mbc، إنتاج KINGSET DKL PRODUCTION، تأليف وإخراج باسم السلكا”.
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قر يـــبــــآ #العميد على #شاهد ثم على #mbc إنتاج KINGSET DKL PRODUCTION تأليف وإخراج #باسم_السلكا #كاريس_بشار #بديع_ابو_شقرا #فادي_صبيح #انجو_ريحان #مجدي_مشموشي #رودني_حداد #رنا_شميس #قاسم_ملحو #دارينا_الجندي #كميل_سلامة #معن_عبد_الحق #تيم_حسن
يذكر أن مسلسل العميد يتكون من 10 حلقات ويضم مجموعة من الفنانين اللبنانيين والسوريين أبرزهم كاريس بشار وفادي صبيح ورنا شميس من سوريا وبديع أبو شقرا وأنجو ريحان وكمل سلامة من لبنان.
ومسلسل “العميد” من إنتاج شركة “غينغيست بروداكشن”، ومن كتابة وإخراج باسم السلكا.