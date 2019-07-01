تيم حسن يطلّ على المتابعين بعد إشاعات تعرضه لحادث سير.. وهذا ما قاله!

أطل الممثل السوري ​تيم حسن​ على المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بعد أيام على غيابه عن التواصل معهم، مما أثار الشكوك حول صحته، وإزدادت بالأمس مع إنتشار أخبار عن تعرضه لحادث سير برفقة زوجته الإعلامية ​وفاء الكيلاني​ ليتبين أنها شائعة.

الله يرحمك يادكتور عزت ويسكنك الجنة

ويصبر أهلك ومحبيك ..البقاء لله #عزت_ابو_عوف pic.twitter.com/gWpguZnT0i — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) ١ يوليو ٢٠١٩

ونعى حسن الممثل المصري ​عزت أبو عوف​، حيث نشر له صورة وأرفقها بتعليق قال فيه:”الله يرحمك يادكتور عزت ويسكنك الجنة ويصبر أهلك ومحبيك ..البقاء لله”.

يشار إلى أن آخر أعمال حسن مسلسل “الهيبة-الحصاد” الذي عرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الفائت وشاركته البطولة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.