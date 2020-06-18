أعلن الممثل السوري تيم حسن انتهاء تصوير الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، والذي يحمل اسم “الهيبة-الرد”، الذي اضطر القائمون عليه لتأجيل عرضه في شهر رمضان المنصرم بسبب عدم اكتمال التصوير نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ونشر تيم حسن عبر حسابه على إنستغرام، صورة له من كواليس التصوير ظهر فيها بشكل جديد ومختلف عن الأجزاء السابقة من المسلسل.

وعلّق الفنان السوري على الصورة، قائلا: “مبارح انتهينا من تصوير الهيبة الرد شكرا لكل اسرة العمل فنيين فنانين، وكل الشكر لجمهور الهيبة الگـبير .. نهاركم سعيد”.

وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر الذي أسعدهم بسبب ترقبهم بشغف للانتهاء من تصويره، متمنين عرضه في أقرب وقت ممكن وعدم عرضه في دراما رمضان 2021، لاسيما وأن تأجيله أثار استياء واسعًا بين المتابعين.

كما لفت شكل تيم حسن الجديد انتباه الجمهور فعلقت إحدى المتابعات:” جبل صاير احلى واجمل واوسم الله يحميك يا تيومنا ويخليك لجمهورك اللي يحبك”. وأضاف آخر:” كنا منتمنى يكون العرض قبل رمضان بما انكم اساسا خلصتو تصوير من هلأ وانبسطنا فيك بعمل جديد برمضان .. على كل حال موفق دائما”.

وعلقت فتاة أخرى على الصورة:” هنا رسومات قد تلامس قلبك ،، القِ نظرة”، وكذلك:” تيم حسن الوسيم والجميل والمبدع بشكلك الجديد وانت حلو من يوم يومك ناطرينك على نار”.