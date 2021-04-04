أعاد النجم السوري “تيم حسن” نشر صورة قديمة قال ان صديقه سامر شقير هو من نشرها على حسابه على “فيسبوك” وتعود تلك الصورة إلي ايام الدراسه التى وجمعته بالنجمين بـ قصي خولي و باسل خياط، وتفاعل المتابعين مع تلك الصورة بشكلٍ لافت معلقين علي أشكالهم التى بدت مختلفة كثيرًا في تلك الصورة .

وبحسب شقير، فإن تلك الصورة القديمة تم التقاطها بعد أن تم طردهم من المعهد لتخلفهم عن حضور الدروس وذهابهم لحضور مهرجان السينما، وقال: “على ذمته، بهذا اليوم تقلعنا من المعهد لأن رحنا حضرنا فعاليات مهرجان السينما… وكان ممنوع نطلع من المعهد ونترك الدروس…”

وتابع قائلًا: ” خلصنا من السينما وقررنا نروح لعند باسل على قدسيا، نزلنا بدمر لناخذ اكل ومنشان تكمل معنا علقنا مع شباب قدام المطعم وأكلنا اللي فيه النصيب، وهي صورتنا بعد ما وصلنا مش معروف زعلانين أو فرحانين جوعانين أو شبعانين مقهورين أو مروقين”.

من جهته، علّق الفنان قصي خولي علي الصورة قائلًا: “احلى واجمل الايام يا ابو الورد وسلام لسامر الحبيب من خلالك ابوسمرة اشتقتلك وساقنا لسهرات الغيتار والشاي عندك وسلام لأبو الشمس وموفقين يا شباب ويا رفقات واخوات الصبا”.

على الصعيد الفنى، لن يشارك تيم حسن ضمن سباق رمضان الدرامي للعام الثاني على التوالي بعد أن قررت الشركة المنتجة لـ “مسلسل الهيبة” تأجيل عرضه إلى أواخر العام الحالي،

وكان الجزء الرابع من مسلسل الهيبة بعنوان “الهيبة الرد“، عرض خارج الموسم الرمضاني الماضي 2020، وذلك بسبب تأخير التصوير بعد انتشار فيروس كورونا، وحقق نجاحاً كبيراً.

وكان صادق صباح منتج العمل قد كشف عن أن الجزء الخامس من مسلسل الهيبة سيقدم رسالةً مهمة حول كيف سيتمكن “جبل شيخ الجبل” من الوصول لمناصب حساسة في الدولة، وأشار إلى أن الشركة تعتزم إنتاج فيلم سينمائي يلخص حالة “الهيبة” سيكون بمستوى تقني عالٍ وسيبصر النور في أواخر عام 2022 .